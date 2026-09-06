Fernando Lozada: cuál es el nivel de estudios del participante de La Granja VIP Segunda Temporada

Fernando Lozada es uno de los participantes que busca conquistar al público durante la segunda temporada de La Granja VIP. El famoso ha construido una trayectoria principalmente relacionada con la televisión, el modelaje y la creación de contenido, además de destacar por su estilo de vida enfocado en el ejercicio y el fitness. Su paso por distintos proyectos de entretenimiento lo ha convertido en un rostro conocido para el público que sigue los realities y las plataformas digitales.

Sin embargo, antes de consolidarse frente a las cámaras, Fernando también se preparó profesionalmente en un área que poco tiene que ver con el mundo del espectáculo. El participante cuenta con estudios universitarios y es egresado de una carrera que podría sorprender a quienes lo identifican principalmente por su faceta como conductor, modelo o creador de contenido.

¿Qué estudió Fernando Lozada?

Fernando Lozada es egresado de la carrera de Diseño Industrial, por lo que cuenta con estudios universitarios. El también creador de contenido realizó su licenciatura en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (Tecnológico de Monterrey), campus Santa Fe, en la Ciudad de México. Su formación en esta área contrasta con la profesión por la que posteriormente se hizo conocido, pues su trayectoria se ha desarrollado principalmente en el mundo del entretenimiento.

De diseñador Industrial a tu pantalla dentro de La Granja VIP 2

Aunque estudió Diseño Industrial, Fernando Lozada encontró su camino profesional principalmente frente a las cámaras. Su carrera incluye trabajos relacionados con la conducción, el modelaje, la televisión y la creación de contenido, además de una fuerte presencia en el ámbito del estilo de vida fitness. Esta faceta académica permite conocer un lado diferente del participante, quien ahora llega a La Granja VIP para enfrentarse a una dinámica alejada de las aulas y de su rutina habitual.

Dentro del reality, Fernando Lozada tendrá que convivir con otras celebridades, realizar las actividades propias de la granja y participar en una competencia en la que su personalidad y capacidad para relacionarse con sus compañeros serán fundamentales. Así, detrás del personaje que el público conoce por su trabajo en televisión y redes sociales existe también un profesionista formado en Diseño Industrial, carrera que cursó antes de consolidarse dentro del mundo del entretenimiento.