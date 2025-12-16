No te pierdas LA GRAN FINAL: ¿A qué hora y dónde podrás disfrutar el ÚLTIMO DOMINGO de La Granja VIP?

El final de La Granja VIP ya tiene fecha y hora, y es que después de 9 semanas la granja se ha ido vaciando poco a poco con cada eliminado. Ahora en la semana 10 comienzan los últimos movimientos de las estrategias y seguir jugando en equipo parece ser más complicado que nunca, pues solo una persona podrá coronarse como el o la ganadora.

La final de La Granja VIP podrás disfrutarla este domingo 21 de diciembre en punto de las 8:00 p.m. a través de la señal de Azteca UNO. Pero si no tienes acceso a ninguna televisión no desesperes, pues también podrás ver la última gala completamente GRATIS y EN VIVO por nuestra transmisión en el sitio web , además del streaming que encontrarás en la app TV Azteca En Vivo .

¿Cuánto dinero se llevará el ganador de La Granja VIP?

El ganador o ganadora de La Granja VIP se estará llevando un total de 2 millones de pesos.

¿Quiénes han sido eliminados de La Granja VIP y en qué semana salieron?

16 fueron los granjeros que entraron a La Granja VIP el pasado domingo 12 de octubre, y uno a uno han ido abandonando las instalaciones del reality después de haber conseguido la menor cantidad de votos por parte del público. Por semana, así es como fueron saliendo:



Carolina Ross Sandra Itzel Omahi Lola Cortés (se fue por voluntad propia) Jawy Méndez Manola Díez Kike Mayagoitia Lis Vega Fabiola Campomanes Sergio Mayer Mori

¿Cómo será la semana final de La Granja VIP?

La semana final de La Granja VIP cambiará la forma en la que se ha estado jugando:

