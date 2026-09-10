La app para votar en La Granja VIP Segunda Temporada HOY jueves 10 de septiembre de 2026

En La Granja VIP Segunda Temporada, la primera Asamblea nos dejó momentos impactantes, chismecito y una tabla con 4 nominados. Ya puedes votar por tu Granjero favorito para evitar que se convierta en el primer eliminado, a continuación te diremos mediante qué app puedes hacerlo. Sin embargo, todavía puede haber cambios importantes por las dinámicas de La Salvación y La Traición.

La app TV Azteca En Vivo, que está disponible para Play Store y App Store, te permite votar por el Granjero que prefieras apoyar, o participar en cada una de las dinámicas que surgen en el programa y donde el público puede decidir. En cuanto abres la app y deslizas, rápidamente te aparece la opción de votar.

Cada día tienes 10 votos para repartir entre los Granjeros. Si miras un video extra, obtienes 10 votos extra.

Tanto en televisión abierta, el sitio web oficial de Azteca UNO y la app TV Azteca En Vivo, puedes ver la gala de La Granja VIP cada noche.

Quiénes están nominados en La Granja VIP Segunda Temporada

La primera nominada de La Granja VIP Segunda Temporada, María Karunna, se determinó el domingo 6 de septiembre, mediante una cadena de nominación.

El martes 8 de septiembre de obtuvo el nombre del segundo nominado, Kevyn Contreras "Bicolor". Él perdió El Duelo ante Abigail Pak "La Coreañera", luego de ser elegido por Julio Camejo (El Capataz) para participar en esta competencia.

El miércoles 9 de septiembre, en la primera Asamblea de esta temporada, quienes obtuvieron más votos de los Granjeros fueron Mónica Escobedo y Rafael Mercadante.

Ya puedes votar por María Karunna, "Bicolor", Mónica Escobedo o Rafa Mercadante. Ahora, debes saber que este jueves todo podría cambiar.

Qué es La Salvación y La Traición

Cada jueves, en La Granja VIP se lleva a cabo la dinámica conocida como La Salvación. Es una competencia entre los nominados y, quien gana, automáticamente sale de la lista y queda fuera de riesgo de eliminación. También tiene un beneficio extra: realizar La Traición.

En esta última dinámica, cada viernes, la persona que ganó La Salvación puede sacar de la nominación a otro Granjero más; sin embargo, ese lugar en la tabla de nominados debe cubrirlo con otro nombre, a su elección.

De esta manera, el viernes por la noche terminamos con 4 nominados en La Granja VIP.