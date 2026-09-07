A qué hora empieza la gala de La Granja VIP Segunda Temporada, de lunes a viernes, y dónde verla gratis

Anoche regresó el reality show que nos obsesionó por completo y revolucionó la televisión en México. Para que no te pierdas ninguna gala de La Granja VIP Segunda Temporada ni ninguna de las dinámicas que se llevan a cabo de lunes a viernes, a continuación te decimos a qué hora empieza el Programa En Vivo y cómo puedes disfrutarlo.

La Granja VIP Segunda Temporada comenzó oficialmente el domingo 6 de septiembre; en la primera gala recibimos a casi todos los Granjeros, se determinó la primera nominada y también se decidió quiénes serían los primeros Peones. Este lunes 7 de septiembre descubriremos quién es el primer Capataz.

A qué hora es la gala de La Granja VIP Segunda Temporada

De lunes a viernes, el Programa En Vivo empieza a las 8:30 P.M. y tiene una duración de 2 horas. Es decir, termina a las 10:30 P.M. En las galas, además de revivir los mejores momentos y disfrutar las opiniones de los Críticos, puedes descubrir los resultados de cada dinámica de la semana: El Capataz, El Duelo, La Asamblea, La Salvación y La Traición.

Es importante no confundir con el horario de la gala del domingo, que comienza en punto de las 8:00 P.M. y se extiende hasta las 11:00 P.M. Aquí es donde descubrimos al Granjero eliminado de la semana.

Dónde ver gratis la gala de La Granja VIP Segunda Temporada

El Programa En Vivo de La Granja VIP Segunda Temporada se transmite en televisión abierta, por la señal de Azteca UNO. También puedes disfrutarlo completamente gratis en el sitio web oficial de Azteca UNO y en la app TV Azteca En Vivo, para que no te pierdas la gala aunque no estés en casa o si te gusta ver el programa en otro dispositivo.

Recuerda que la transmisión 24/7 se encuentra disponible a través de plataforma de Disney+, para poder seguir a los Granjeros en cada una de sus labores diarias. Los mejores momentos también puedes revivirlos en el sitio web oficial de Azteca UNO.