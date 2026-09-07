OFICIAL; lista DEFINITIVA de todos los GRANJEROS que serán parte de La Granja VIP Segunda Temporada

Es oficial, este domingo 06 de septiembre durante el estreno de La Granja VIP Segunda Temporada se reveló el nombre de todos los Granjeros y Granjeras que serán parte del reality, si bien durante semanas previas al estreno se fueron revelando algunos nombres, este día se dieron a conocer 4 Granjeros más que se unen a esta aventura, es por eso que a continuación te compartimos la lista definitiva.

La Granja VIP Segunda Temporada: ¿Quienes son TODOS los Granjeros que serán parte del reality?

Estos Granjeros y Granjeras cuentan con un gran reconocimiento en el mundo del entretenimiento, digital, de la actuación, música, deporte y más. Cada uno y una se ha ganado el reconocimiento del público así como su cariño y admiración a través de los años a través de su trabajo profesional, carácter, forma de ser y actitud ya que cabe mencionar que todos ellos cuentan con una gran comunidad de seguidores en diversas plataformas.

Carlos Trejo

Ivonne Montero

Kenny Avilés

Kevyn Contreras “Bicolor”

Kunno

Rafa Mercadante

Fernando Lozada

María Karunna

Niurka Marcos

Mónica Escobedo

Daniela Alexis “Bebeshita”

Abigail Pak “La Coreañera”

Natalia Alcocer

Manelyk González

Mono Osuna

Azalia 'La Negra'

Julio Camejo

Pascal Nadaud

Pimpinela Escarlata

Cada uno de estos Granjeros a partir de este momento ha quedado incomunicado; es decir, sin su celular. De manera previa, antes de ingresar a La Granja, cada una de las celebridades estuvo en un hotel, en donde dieron a conocer algunos secretos y revelaciones. Por ejemplo, Manelyk dió a conocer que “odia despertarse temprano” aunque se sentía muy ansiosa por ingresar a la Granja además de que ya quería ver a los animales. Por otro lado, María Karunna María Karunna compartió con el público una pequeña rutina para relajar el cuerpo antes de ingresar a La Granja. Por su parte, Ivonne Montero compartió también algunos ejercicios para estirar el cuerpo y una serie de planchas, antes de quedar aislada.

¿Dónde ver los Domingos de Eliminación de La Granja VIP Segunda Temporada?

Cada domingo en punto de las 20: 00 horas, tiempo del centro de la Ciudad de México, podrás ver la Gala de Eliminación de La Granja VIP Segunda Temporada a través de la señal televisiva de Azteca UNO, nuestro sitio web o bien por Disney +, por su puesto todo con la mejor calidad de transmisión y desde el dispositivo que prefieras. Por otro lado, te recomendamos activar las notificaciones de nuestro sitio web para no perderte ninguna noticia sobre lo que ocurra con los Granjeros así como seguirnos en todas nuestras redes sociales así como a la cuenta oficial de La Granja VIP.