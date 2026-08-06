Estas son las POLÉMICAS más fuertes que ha tenido Carlos Trejo, el primer granjero de La Granja VIP Segunda Temporada

Es oficial, Carlos Trejo, reconocido conductor, escritor e investigador de sucesos paranormales en México, es el primer granjero de La Granja VIP Segunda Temporada. A lo largo de su carrera ha tenido un rotundo éxito debido a cada uno de los proyectos que ha realizado. Sin embargo, además de su gran carrera profesional, Trejo ha enfrentado algunas polémicas, es por eso que en esta ocasión te contamos un poco de estas.

Granja VIP Segunda Temporada: Polémicas más impactantes de Carlos Trejo

Uno de los sucesos más grandes que Carlos Trejo ha enfrentado ha sido su rivalidad con Alfredo Adame; así es, el ganador de la Primera Temporada de La Granja VIP, misma que inició en el año 2000 donde de forma pública ambas celebridades se hacían confrontaciones y acusaciones directas. Sin embargo, fue 26 años más tarde que Trejo y Adame resolvieron sus diferencias sobre el cuadrilatero ya que ambos se enfrentaron en un combate de boxeo amateur en el evento Ring Royale, organizado por Poncho de Nigris en donde “El golden boy” obtuvo la victoria.

Además de esto, otro de los grandes acontecimientos que el granjero de La Granja VIP Segunda Temporada ha enfrentado fue cuando de manera publica, luego de su enfrentamiento con Alfredo Adame en Ring Royale, expresó irregularidades que sucedieron sobre el ring; “El codazo que me dió fue totalmente ilegal, eso no funciona en el box”, fueron algunas de sus palabras.

Conoce al PRIMER Granjero confirmado para La Granja VIP Segunda Temporada

La Granja VIP Segunda Temporda: ¿Cuándo inicia?

¡La espera terminó!, el pasado miércoles 05 de agosto se anunció mediante el programa Venga La Alegría que La Granja VIP Segunda Temporada dará inicio el próximo domingo 06 de septiembre, por lo que no te puedes perder nada de este primer programa. Lo podrás disfrutar a través de la señal televisiva de Azteca UNO, sin embargo te recomendamos estar al pendiente de nuestro sitio web y activar las notificaciones para enterarte de las noticias más relevantes previo al estreno del reality, el cuál tendrá semanas llenas de excelente contenido, diversión, alianzas y enfrentamientos que harán que no te despegues de tu pantalla.

