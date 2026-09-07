ÚLTIMA HORA: Este fue el Granjero más votado de la Gala de la Granja VIP Segunda Temporada; ¿qué beneficios ganó?

Durante este gran estreno de La Granja VIP Segunda Temporada se reveló que la Granjera Manelyk fue la favorita de todo el público ya que obtuvo la mayor cantidad de votos, a continuación te compartimos qué beneficio obtuvo ya que fue revelado en vivo durante la Gala del reality este 06 de septiembre.

La Granja VIP Segunda Temporada: ¿Qué beneficio obtuvo Manelyk González?

Durante la primera Gala de La Granja VIP Segunda Temporada el Conductor del reality Adal Ramones dió a conocer que la Granjera Manelyk González fue la favorita del público al recibir la mayor cantidad de votos durante la noche por lo que su gran premio fue iniciar la cadena de nominación además de que sería la primera en quedar fuera de peligro y no ser nominada.

La Granja VIP Segunda Temporada: Cadena de Nominaciones

Manelyk González fue la primera en iniciar la cadena de nominaciones del reality. La destacada influencer, modelo, empresaria y figura de televisión nominó a Carlos Trejo; él a Kevyn Contreras "Bicolor", él a Mónica Escobedo; ella a "La Bebeshita"; ella a Rafa Mercadante; él a Fernando Lozada; él nominó a Mono Osuna; él a Abigail Pak "La Coreañera"; ella a Pascal Nadaud; él a Julio Camejo; él a Azalia Ojeda "La Negra"; ella a Mario "El Mono Osuna"; él a Kunno; el influencer a Natalia Alcocer; ella a Niurka Marcos; ella a Ivonne Montero y finalmente llegó un momento que estuvo lleno de tensión ya que la Granjera tuvo que decidir entre nominar a María Karunna o a Kenny Avilés y su respuesta fue salvar a esta última y nominar a Karunna, quien actualmente se encuentra en riesgo dentro de la competencia.

¿Qué es lo que vive un Peón dentro de La Granja VIP?

Ser "Peón" es una de las posiciones que pocos Granjeros querrán tener ya que estar en ella implicará tener algunas desventajas como no tener acceso a comodidades dentro de La Granja ya que quienes ocupen este lugar deberán dormir en el Granero además de que utilizarán camas de paja, se deberán bañar al aire libre, preparar el desayuno de todos, ordeñar vacas y cumplir con todas las ordenes del Capataz. Por otro lado, los peones también deberán recolectar huevos de gallina.