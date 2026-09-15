¡HUELE A (ul0!”: Granjeros de La Granja VIP quedan EN SHOCK al recibir una inesperada sorpresa este 15 de septiembre (VIDEO)

Luego de una intensa gala este martes 15 de septiembre, los Granjeros salieron al jardín para descubrir un enorme tractor que transportaba contenedores de basura, con los cuales, tendrán que aprender a hacer compota en La Granja VIP. Las instrucciones las recibirán mañana del Tío Pepe, sin embargo, desde ahora comenzaron a expresar el terrible mal olor que sale de los botes de basura.