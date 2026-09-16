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Niurka y ‘La Bebeshita’ SE GRITAN de todo CARA A CARA en La Granja VIP: “Ya sabemos que eres una verdulera”

Las Granjeras protagonizaron una de las peleas más fuertes de la semana en La Granja VIP.

Esta noche explotó una bomba entre Niurka y la Bebeshita, pues durante la dinámica de la noche, la conductora aprovechó para decirle lo que pensaba de ella a la vedette. Niurka no tardó en reaccionar y argumentar que con ella no se había metido, pero que si era lo que quería lo tendría en La Granja VIP.

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