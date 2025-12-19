¡Última llamada!: Este es el horario límite para votar por tu favorito en La Granja VIP HOY 19 de diciembre del 2025

Te recordamos que la votación ya está abierta oficialmente y es momento de darle todo tu apoyo a la granjera o granjero que sea de tu elección. Toma en cuenta que no existe una hora exacta en que se detengan las votaciones hoy 19 de diciembre, por lo que podrás votar sin restricciones durante toda la transmisión del programa EN VIVO. No obstante, tienes hasta las 11:59 de la noche o hasta que se dé la señal para seguir votando.

Toma en cuenta la tabla de los granjeros en riesgo y emite tu voto desde temprano para que le des la oportunidad a tu favorito de convertirse en el gran ganador de esta primera temporada.

¿Cómo votar por tu granjero favorito?

Puedes ingresar al sitio oficial de La Granja VIP para emitir tus votos; también lo puedes hacer desde la APP en TV Azteca en VIVO. Recuerda que cuentas con 10 votos, los cuales puedes repartir entre los granjeros de tu elección o dárselos a uno solo. Además, toma en cuenta que si respondes una breve encuesta, puedes ser acreedor de 10 votos más con los que puedes impulsar el sueño de victoria de tu favorito.

¿Qué pasó en la semana previa a la gran final?

La semana antes de la gran final de La Granja VIP, se seleccionaron a los nominados que se enfrentaron en la última salvación de la primera temporada, la cual, en palabras de Adal, fue espectacular y un evento sin precedentes. Los finalistas de la primera temporada requieren de todo tu apoyo y es ahora cuando tu voto puede hacer la diferencia.

Recuerda que tienes una cita para conocer al gran ganador de la primera temporada de La Granja VIP por Azteca uno en punto de las 9:00 P.M. Sigue la transmisión también por el sitio web oficial, La APP oficial y todas las redes oficiales. No te pierdas la gran final este domingo 21 de diciembre en punto de las 8:00 P.M.