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“Este es nuestro privilegio": Julio Camejo y Manelyk disfrutan de la velada juntos cuidando a la yegua de La Granja VIP (VIDEO)

Julio y Mane pasaron una noche juntos cuidando a la yegua preñada que llegó a la granja.

Julio Camejo y Manelyk compartieron un momento íntimo cuidando a la yegua embarazada de La Granja VIP. A las faldas del pico más alto de la Ciudad de México, ambos reflexionaron sobre la maternidad y las pequeñas alegrías del encierro. “Este es nuestro privilegio”, dijeron mientras afianzaban su cercanía, levantando sospechas sobre un posible romance en puerta.

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