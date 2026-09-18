“Este es nuestro privilegio": Julio Camejo y Manelyk disfrutan de la velada juntos cuidando a la yegua de La Granja VIP (VIDEO)

Julio Camejo y Manelyk compartieron un momento íntimo cuidando a la yegua embarazada de La Granja VIP. A las faldas del pico más alto de la Ciudad de México, ambos reflexionaron sobre la maternidad y las pequeñas alegrías del encierro. “Este es nuestro privilegio”, dijeron mientras afianzaban su cercanía, levantando sospechas sobre un posible romance en puerta.

