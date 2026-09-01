¿Los chistes del ‘Bicolor’ o la franqueza de Kenny? ¿Qué podría ‘encender’ La Granja VIP Segunda Temporada?

¡Franca, sincera y sin filtros! En Ordeñando La Granja, llegó el turno de repasar el perfil de Kenny Avilés, la de los eléctricos. ¿Será que el doble filo le podría jugar en contra? Además, ¿qué podemos esperar de Kevyn Contreras ‘Bicolor’? ¿Será que el comediante podría incomodar a otros granjeros de La Granja VIP Segunda Temporada?