Kunno convive por primera vez con los animales de La Granja VIP Segunda Temporada y hace FUERTE declaración: “Cuando una comparte al marido es lo peor que pueden hacer”
El Granjero Kunno tuvo su primer acercamiento con galllinas y vacas dentro de La Granja VIP además de que tuvo una gran convivencia con Manelyk González.
Durante las primeras horas del primer día del 24/7 de La Granja VIP el Granjero Kunno tuvo su primer acercamiento con las gallinas, vacas y animales. Una de las cosas que más les sorprendió es que 12 gallinas pueden compartir una pareja ya que el creador de contenido mencionó que eso en la vida real ocasiona problemas. Además de esto hizo buen equipo con Manelyk para explorar otras zonas de La Granja.