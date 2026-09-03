Kunno no le tiene miedo a estar con Niurka en La Granja VIP Segunda Temporada y aclara cómo es su relación

A unos días del estreno de La Granja VIP Segunda Temporada, ya hay Granjeros que están dando mucho de qué hablar. Es el caso de Kunno, quien advirtió que no está interesado en llevarse bien con Kevyn Contreras "Bicolor" y que tampoco le preocupa saber que estará con personajes polémicos, como Niurka, con la que no considera que tenga problemas y en realidad no se le hace tan probable que terminen de pleito.

Y es que según el famoso influencer, tiene cosas en común con la llamada "Mujer escándalo", o al menos eso es lo que ha notado durante los viajes y colaboraciones en los que han coincidido. Eso sí, puso en claro que uno de sus propósitos en este proyecto es aprender a separar las amistades de lo profesional, por lo que es consciente de que los vínculos que cree en La Granja VIP Segunda Temporada, puede que no duren para siempre y quiere estar tranquilo con eso.

"Yo me llevo súper bien con ella, las veces que hemos coincidido, porque incluso hemos viajado en varias ocasiones, nos la hemos pasado increíble. Siento que es una persona que, así como yo, no comparte energías con cualquiera y pues nada, lo importante es que los dos somos reales. Entonces, al menos en mi caso, si algo no me parece, se lo voy a hacer saber", dijo durante una charla para medios y retomada por Posta.

Kunno considera que tiene cosas en común con Niurka y los dos estarán en La Granja VIP 2026|ESPECIAL

Quiénes son TODOS los Granjeros confirmados para La Granja VIP 2026

Carlos Trejo

Ivonne Montero

Kenny Avilés

Kevyn Contreras "Bicolor"

Kunno

Rafa Mercadante

Fernando Lozada

María Karunna

Niurka Marcos

Mónica Escobedo

Daniela Alexis "Bebeshita"

Abigail Pak "La Coreañera"

Natalia Alcocer "La Vikinga"

Manelyk González

Todavía falta que se revelen a más Granjeros y será en el estreno cuando se conozcan todos los nombres.

¿Cuándo empieza La Granja VIP Segunda Temporada? Fecha y horario exactos para ver el estreno

El gran estreno de La Granja VIP 2026 es el domingo 6 de septiembre, en punto de las 20:00 horas, a través de la señal de Azteca UNO. También estará disponible por la app y sitio web de Azteca UNO. Mientras que las cámaras de acceso total, se podrán sintonizar por Disney+.

Al igual que en la primera edición, la conducción de La Granja VIP Segunda Temporada estará liderada por Adal Ramones y Kristal Silva; la host digital será Malleza. Mientras que el equipo de los críticos está conformado por Flor Rubio, Ferka, Linet Puente Rey Grupero y también se une Alfredo Adame, que tiene toda la experiencia como ganador de la Primera Temporada.