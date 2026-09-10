Kunno revela toda la VERDAD sobre su polémico beso con Mazaclan: “Ni a su esposa la besa así”

Kunno volvió a poner sobre la mesa uno de los momentos que más llamó la atención antes de su llegada a La Granja VIP 2. Durante una plática con sus compañeros, el influencer comenzó a hablar sobre aquel día en el que protagonizó un inesperado beso con MazaClan, episodio que posteriormente se volvió viral en redes sociales.

Mientras recordaba lo ocurrido, Kunno comenzó a compartir detalles sobre aquel momento y la situación que llevó a que ambos terminaran protagonizando el beso. El tema llamó la atención debido a que ocurrió antes de su ingreso al reality y todavía genera curiosidad entre sus seguidores. Ahora, ya dentro de la competencia, aquel episodio volvió a aparecer durante una conversación entre los granjeros.