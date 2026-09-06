A unas horas del estreno de La Granja VIP Segunda Temporada, Kunno permanece aislado en un hotel como parte de la preparación previa a su ingreso al reality. Aunque ha aprovechado el tiempo para comer bien, descansar y entretenerse como puede, el encierro comienza a hacer de las suyas. El creador de contenido contó que durante estos días ha tenido la oportunidad de disfrutar algunos de sus antojos, entre ellos un buen plato de pozole, además de comer bastante fruta. Una especie de última etapa de tranquilidad antes de enfrentarse a la dinámica de convivencia que le espera dentro del programa. Pero tener tanto tiempo libre también lo ha llevado a buscar formas bastante particulares de mantenerse entretenido.

Kunno ya se vio todas las películas de Crepúsculo antes de entrar a La Granja VIP 2

Uno de sus pasatiempos durante el aislamiento fue ponerse al corriente con una de las sagas cinematográficas más conocidas. Kunno reveló mediante sus historias de Instagram que ya vio todas las películas de Crepúsculo, una actividad que probablemente no habría tenido tiempo de hacer con tanta calma en su rutina habitual. Y cuando se trata de matar el tiempo, parece que prácticamente cualquier objeto puede convertirse en entretenimiento.

“Ya me estoy volviendo loco”: Kunno revela cómo vive el aislamiento previo a La Granja VIP Segunda Temporada|papikunno

El participante contó que incluso ha tenido momentos divertidos tonteando con su cepillo de dientes descubriendo una función que desconocía de éste, además de aprovechar estas horas libres para poner atención en cosas cotidianas que normalmente pasan desapercibidas. Así, entre comida, películas y ocurrencias, Kunno ha encontrado diferentes maneras de hacer más llevadero el aislamiento.

El influencer confiesa que se está volviendo loco previo al gran estreno de La Granja VIP

A pesar de que ha logrado disfrutar algunas ventajas de estos días de descanso, Kunno reconoció que permanecer aislado durante tanto tiempo comienza a afectarlo. El creador confesó que “ya se está volviendo loco” de estar encerrado en el hotel, una situación que contrasta con las actividades que ha encontrado para entretenerse.

El aislamiento forma parte de la preparación previa al estreno de La Granja VIP Segunda Temporada, por lo que todavía tendrá que esperar antes de encontrarse con el resto de los participantes y comenzar oficialmente la competencia. Por ahora, Kunno parece haber aprovechado cada minuto disponible: comió pozole, disfrutó fruta, terminó la saga de Crepúsculo y hasta encontró diversión en su propio cepillo de dientes. Sin embargo, después de tantos días sin su rutina habitual, ya solo parece estar esperando que llegue el momento de salir del hotel y comenzar la aventura.

