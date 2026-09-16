¿Kunno traicionó a Manelyk? Hizo las paces con Rafa y se ABRAZARON en La Granja VIP: “Todos nos equivocamos” (VIDEO)
Incluso Rafa aseguró que Kunno le recuerda mucho a su hermano esta noche en La Granja VIP.
Rafa y Kunno tuvieron un cara a cara esta noche dentro de La Granja VIP, pero, para sorpresa de todos, esta vez la conversación entre ambos fue muy diferente. Rafa le agradeció por haberse abierto con él e incluso le dijo que le recuerda mucho a su hermano. Kunno le agradeció sus palabras y cerraron con un abrazo amistoso.