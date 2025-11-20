Alfredo Adame sostiene su versión en La Granja VIP y dice que le tienen miedo: “No me arrepiento”

Alfredo Adame aprovechó las cámaras 24/7 instaladas en la sala de La Granja VIP para pedir votos debido a que otra vez está nominado y, de paso, dejar claro que él dice la verdad en torno a su pleito con La Bea que inició como un juego y terminó con groserías... ¡esta fue su primera reacción luego del Miércoles de Asamblea!

¿Qué dijo Alfredo Adame tras la nominación masiva en su contra en La Granja VIP?

A Alfredo Adame no le fue nada bien en la Asamblea de este miércoles ya que todos lo nominaron menos su aliado Eleazar Gómez; sin embargo, el "Golden boy" se mostró tranquilo porque se siente apoyado por su fandom y, por eso, le pidió votos.

"La verdad me hará libre, no tengo nada de qué arrepentirme, no tengo cargos de conciencia y no tengo que pedir disculpas de absolutamente nada, yo soy como los caballos, huelo el miedo y todos me tienen mucho miedo, pero desde ahorita pues a votar, a votar y a votar, les pido muchos votos por favor", declaró Adame.

Sobre su estado de salud, el "Golden boy" reiteró que le fue detectada una fuerte infección en su diente que ya está debidamente controlada... ¡además se mantuvo firme cuando repitió que no se disculpará con La Bea a pesar de la molestia general!

"Traigo una infección bastante fuerte y obviamente voy a seguir el tratamiento, pero ya reaccioné, ya no me duele y aquí sigo, al pie de guerra, aquí estoy y gracias por su confianza, les pido millones de votos porque no me quiero ir de La Granja VIP", concluyó el actor y conductor.

Para esta sexta semana de competencia y luego del Miércoles de Asamblea, la lista de nominados de La Granja VIP quedó con 5 celebridades : Kim Shantal, Alfredo Adame, Sergio Mayer Mori, Kike Mayagoitia y "El Patrón": ¡vota para salvar a tu favorito con el PASO A PASO!

¿Cómo votar en La Granja VIP?

Si quieres salvar a tu granjero/a favorita te contamos PASO A PASO cómo es que puedes votar para mantenerlo en La Granja VIP:

Da click a la siguiente liga: lagranjavip.tv/vota

Localiza a tu granjero o granjera favorita

Usa tus 10 votos diarios de la forma que desees: se los puedes dar a un solo granjero o dividirlos entre tus favoritos

Apoya todos los días, ¡recuerda entrar diario para salvar a tu granjero/a favorita!

¿Dónde ver las transmisiones 24/7 de La Granja VIP?

Si no quieres perder un minuto de las transmisiones 24/7 de La Granja VIP, entonces no te pierdas la experiencia completa que te ofrece la plataforma de streaming Disney+ en donde además podrás ver las galas de todos los días: ¡a cada momento hay chismes!

La agenda confirmada para el día a día de La Granja VIP es la siguiente: