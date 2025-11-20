¡Le llovió a Alfredo Adame en La Granja VIP! Una a una, las frases más FUERTES que le dijeron en la Asamblea

Definitivamente, Alfredo Adame no tuvo un cierre de miércoles agradable: su pleito con La Bea en el que supuestamente le faltó al respeto con malas palabras no pasó desapercibido para nadie y eso se vio reflejado en las nominaciones cara a cara de la Asamblea de este miércoles 19 de noviembre ... ¡revive las frases más polémicas contra el "Golden boy" que sacudieron a La Granja VIP!

¿Qué frases le dedicaron a Alfredo Adame en la Asamblea de este miércoles?

Aunque era de esperarse que Alfredo Adame subiría en más de una vez al podio de las nominaciones, nadie vio venir el cúmulo de palabras llenas de controversia que comenzaron con Kim Shantal, la primera en llamarlo: "El cariño que construí a lo largo del tiempo por usted fue genuino y desinteresado, y es por eso que hoy me llevo una de las más grandes decepciones dentro de este reality", le dijo.

Sergio Mayer Mori , por otro lado, expresó su deseo de que el "Golden boy" busque ayuda profesional: "No te nomino por tu cinismo o por tus mentiras que has usado como herramienta para insultar la inteligencia de todos nosotros o por tu falta de respeto (…) el día de hoy te nomino porque espero que este domingo que te salgas puedas ir a buscar ayuda profesional para que te ayuden a ver por qué lastimas tanto a toda la gente que te rodea", explicó el músico.

César Doroteo tampoco se quedó callado con la actitud de Alfredo Adame, pero en lugar de dirigirse a él su discurso fue para el público: "Para mí, no hacer nada cuando hay violencia de por medio es ser cómplice de esa violencia", explicó el influencer.

Kike Mayagoitia también votó en contra de Adame: "Creo que cuando lastimas a alguien lo menos que se puede hacer es como decirle 'una disculpa, igual y me excedí', pero yo veo que tú siempre te quedas en que 'yo estoy bien y todos los demás está mal', esta acción es un mal acto y por eso te nomino", explicó.

Lis Vega, por otra parte, le reclamó a Alfredo Adame el hecho de que se portara agresivo con La Bea: "No se me hizo nada correcto lo que hiciste, y me gustaría que la gente también en casa supiera que no estoy de acuerdo con la agresión física y la violencia (…) la igualdad no nos da el derecho de humillar a las personas", fue su frase.

Fabiola Campomanes, la Capataz semanal, también se lanzó en contra del "Golden boy" con un fuerte dardo: "No sé si tengo muchos traumas, pero sí me altero mucho cuando hay faltas al respeto, sobre todo en una competencia de convivencia y por eso te nomino", explicó.

La Bea, por supuesto, no se quedó atrás: "Lo que pasó ayer es una falta de respeto que no pienso permitir, yo no provoqué nada y solamente expuse algo que había pasado desde hace 3 semanas antes, sé que para ti todos somos mentirosos pero no voy a desmentirte, lo que pasó ayer sólo fue una dinámica pero me faltaste al respeto", lanzó.

El cierre estuvo a cargo de "El Patrón", quien de plano le dijo a Adame que quería verlo eliminado de La Granja VIP porque está harto de él: "Ya no quiero verte en La Granja más, estoy harto de que llames a todos 'mentirosos', ya nomás te falta el 'Canelo', la 'Jacinta' y el 'Bacon', así que ya, vete el domingo", expresó.

Como ves, todos los granjeros excepto Eleazar Gómez decidieron nominar a Alfredo Adame y ahora sólo falta ver si gana la Prueba de Salvación, sale en el Viernes de Traición o dependerá de su fandom… ¡todo puede ocurrir!

¿Dónde ver las transmisiones 24/7 de La Granja VIP?

Si no quieres perder un minuto de las transmisiones 24/7 de La Granja VIP, entonces no te pierdas la experiencia completa que te ofrece la plataforma de streaming Disney+ en donde además podrás ver las galas de todos los días: ¡a cada momento hay chismes!

La agenda confirmada para el día a día de La Granja VIP es la siguiente: