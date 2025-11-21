¡Emocionante! Así van los preparativos de la TELENOVELA creada en el corazón de La Granja VIP

Las celebridades de La Granja VIP dejaron a un lado las rivalidades y las estrategias para ponerse en modo artístico con la creación de una telenovela original que desde muy temprano puso a trabajar la imaginación de cada uno: ¡hay roles para todos, desde actores hasta maquillistas y un libretista!

¿Cómo preparan los granjeros la creación de una telenovela en La Granja VIP?

Desde muy temprano y luego de que todos los peones terminaran con sus respectivos trabajos en el corral y el huerto de La Granja VIP, todas las celebridades se unieron en la sala para tener una "lluvia de ideas" que, sin duda, fue muy buena para dar los primeros pasos rumbo a la creación de una telenovela en forma.

Sergio Mayer Mori, por ejemplo, asignó a Alfredo Adame como el libretista de la telenovela, Lis Vega y César Doroteo se anotaron para aportar con el peinado y maquillaje... ¿pero qué pasó con los personajes?

Todo apunta a que los roles principales recaerán en Eleazar Gómez, La Bea y "El Patrón", quienes encarnarán los típicos papeles de un amor imposible: un rico terrateniente, una dama en peligro, un hacendado y un humilde peón... ¡todo con tal de que los escenarios de La Granja VIP estén justificados!

Durante toda la tarde de este viernes, y como bien pudo verse en las cámaras 24/7 de La Granja VIP, todas las celebridades estuvieron concentradas en los ensayos y preparativos de la primera escena... ¡hasta La Bea se animó a ponerse un corsé para darle más realismo a su personaje!

Alfredo Adame, por su parte, hizo gala de toda su experiencia en la televisión a la hora de dar una serie de ideas de diálogos pegadores que, seguramente, causarán sensación entre todo el fandom granjero... ¡amor imposible, villanos y peligros no van a faltar en esta dinámica!

Lis Vega, Teo y Fabiola Campomanes, por su parte, se ilusionaron tanto con el proyecto que también comenzaron a ensayar sus posiciones para la entrada de la telenovela que podría llamarse "Pasiones que matan"... ¿crees que le cambien el nombre?

¡No te pierdas la Gala de este viernes 21 de noviembre porque durante el programa Adal Ramones compartirá más detalles de todo lo que debe llevar la telenovela original de La Granja VIP, así como la fecha en que podremos verla terminada! La cita es a las 09:00 de la noche en Azteca UNO.

¿Dónde ver las transmisiones 24/7 de La Granja VIP?

Si no quieres perder un minuto de las transmisiones 24/7 de La Granja VIP, entonces no te pierdas la experiencia completa que te ofrece la plataforma de streaming Disney+ en donde además podrás ver las galas de todos los días: ¡a cada momento hay chismes!

