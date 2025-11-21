El sorprendente giro en el Viernes de Traición que promete sacudir a La Granja VIP: ¡entérate!

La Traición de La Granja VIP tendrá un sabor diferente este viernes que, estamos seguros, será un auténtico bombazo para todos los granjeros que planearon sus estrategias a lo largo de la semana... ¡Adal Ramones y Kristal Silva confirmaron que no habrá uno, sino dos movimientos en la Gala de mañana 21 de noviembre!

¿Qué se sabe de la doble traición en La Granja VIP?

Luego de que Adal Ramones finalizara su enlace con los granjeros a quienes les anunció la salvación de Sergio Mayer Mori luego de un juego en donde el equilibrio y la concentración fueron los ingredientes principales, el conductor de La Granja VIP confirmó que este viernes será de... ¡doble traición!

Hasta ahora, la dinámica consistía en salvar a un nominado para colocar a otro de los granjeros en la zona de riesgo; sin embargo, mañana Sergio Mayer Mori se topará con una responsabilidad mayor cuando le toque traicionar a dos personas.

Hasta el momento los granjeros se mantienen tranquilos y concentrados en pedirle votos a su fandom; sin embargo, durante la Gala de este viernes recibirán el anuncio y entonces sí... ¡las cosas se pondrán al rojo vivo!

Eleazar Gómez, por ejemplo, sabe que hay una enorme posibilidad de que lo suban a la placa de nominados este viernes... ¿pero qué cara pondrá cuando se entere de que no será el único en posible riesgo de eliminación? ¡No te pierdas la Gala a las 09:00 de la noche a través de Azteca UNO!

¿Dónde ver las transmisiones 24/7 de La Granja VIP?

Si no quieres perder un minuto de las transmisiones 24/7 de La Granja VIP, entonces no te pierdas la experiencia completa que te ofrece la plataforma de streaming Disney+ en donde además podrás ver las galas de todos los días: ¡a cada momento hay chismes!

La agenda confirmada para el día a día de La Granja VIP es la siguiente: