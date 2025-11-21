La Salvación se le escapa a Alfredo Adame en La Granja VIP y explota: “Me da coraje”

Alfredo Adame no soportó el hecho de que Fabiola Campomanes le negara el derecho de competir por la Salvación en la Gala de este jueves de La Granja VIP y estalló frente a las cámaras 24/7 con un fuerte mensaje: ¡aseguró en medio de insultos que todos le tienen miedo!

¿Cómo reaccionó Alfredo Adame al no poder competir por la Salvación en La Granja VIP?

El "Golden boy" realmente estaba ilusionado con la posibilidad de ganar el Duelo de este jueves para salir de la placa de nominados; sin embargo, Fabiola Campomanes no lo dejó competir y esto lo enfureció tanto que descargó toda su furia ante las cámaras 24/7.

Con Adal Ramones, Alfredo Adame mantuvo la ecuanimidad y aseguró que la decisión no lo afectaba porque tiene el propósito de vivir al día; sin embargo, en las pausas comerciales el actor se dedicó a dar vueltas por toda la cocina de La Granja VIP murmurando malas palabras y golpeteando los muebles hasta que, por fin, soltó la bomba:

"¿Se acuerdan que les dije que yo soy como los caballos? Yo huelo el miedo y aquí el miedo no anda en burro, sí me da mucho coraje que me dejen fuera y que no me dejen competir, se iban a llevar una gran sorpresa... pero bueno, aquí seguimos: en pie de guerra", declaró.

Alfredo Adame sólo encontró apoyo en Eleazar Gómez, su único aliado , quien le recordó que ambos son parte de un complot muy duro del que sólo saldrán si están unidos y saben jugar: "Sólo nos queda aguantar vara", se lamentaron ambos.

Alfredo Adame ahora depende de dos recursos: la Traición o los votos de su fandom para permanecer una semana más en la competencia de La Granja VIP... ¡las cosas se ponen cada vez más difíciles y el "Golden boy" lo sabe!

¿Dónde ver las transmisiones 24/7 de La Granja VIP?

Si no quieres perder un minuto de las transmisiones 24/7 de La Granja VIP, entonces no te pierdas la experiencia completa que te ofrece la plataforma de streaming Disney+ en donde además podrás ver las galas de todos los días: ¡a cada momento hay chismes!

La agenda confirmada para el día a día de La Granja VIP es la siguiente: