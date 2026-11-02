Mario “Mono” Osuna vive EMOTIVO reencuentro gracias al beneficio de “El más gallito” en La Granja VIP
El Granjero vivió un emotivo reencuentro con sus dos hijos, quiénes lo inyectaron de amor y motivación.
Mario “Mono” Osuna recibió la visita de Santino y Lya, sus dos hijos; como parte de su beneficio al ganar el premio de “El más gallito”, con los que pudo platicar unos minutos y a los que les preguntó de que se habían disfrazado además de que les preguntó como se encontraba su familia. El Granjero les expresó que ellos eran su motivación y los llenó de besos y abrazos.