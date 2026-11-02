Mario “Mono” Osuna vive EMOTIVO reencuentro gracias al beneficio de “El más gallito” en La Granja VIP

Mario “Mono” Osuna recibió la visita de Santino y Lya, sus dos hijos; como parte de su beneficio al ganar el premio de “El más gallito”, con los que pudo platicar unos minutos y a los que les preguntó de que se habían disfrazado además de que les preguntó como se encontraba su familia. El Granjero les expresó que ellos eran su motivación y los llenó de besos y abrazos.