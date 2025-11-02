Eleazar Gómez le confiesa a Lola Cortés que se siente atacado en La Granja VIP: “Cobardes”

Eleazar Gómez tuvo una charla muy personal con Lola Cortés en la que se lamentó la actitud que varios de sus compañeros han tenido con él a lo largo de las semanas en La Granja VIP, y es que de acuerdo con su versión todos lo atacan en lugar de confrontarlo de frente.

¿Por qué Eleazar Gómez se siente atacado en La Granja VIP?

La participación de Eleazar Gómez en La Granja VIP ha estado marcada por las polémicas y las nominaciones desde el día uno: a 3 semanas del arranque de la competencia, al actor y cantante mexicano se le ha vuelto imposible salir de la zona de riesgo debido sobre todo al recurso del Legado, una situación que ya comenzó a disgustarle.

En una charla con Lola Cortés antes del arranque del divertido podcast "Cacaraqueo en La Granja VIP", Eleazar Gómez reconoció que se siente atacado por sus compañeros ya que le quieren echar la culpa de todo lo malo que pasa en lugar de hablar con él cara a cara.

"Sí siento que realmente nada más me están atacando a mí, ¿y eso en qué los convierte? La verdad, para mí, en una bola de cobardes (...) yo no vine a buscar problemas, yo no vine a buscar enemigos, yo no soy 'el malo' de aquí y se los voy a decir a todos cara a cara", declaró.

Para Eleazar, el hecho de verse nominado semana a semana forma parte de una estrategia de los demás para vencerlo porque lo ven fuerte; sin embargo, lanzó una advertencia sobre este tema espinoso:

"Yo aquí he sido servicial con todos, a todos les hago buena cara, a todos les contesto bien, pero siento que no tienen a otra persona a quien atacar, pero te juro que yo puedo con eso (...) no me van a romper, porque eso es lo que están tratando", explicó.

Eleazar Gómez, quien podría salir eliminado de La Granja VIP en la Gala de este domingo 02 de noviembre , quedó visiblemente afectado por la decisión que tomó Sergio Mayer Mori de salvar a Manola Díez en lugar de a él como habían acordado... ¿logrará cumplir su objetivo de ser capataz y avanzar en la competencia?

¿Dónde ver las transmisiones 24/7 de La Granja VIP?

La agenda confirmada para el día a día de La Granja VIP es la siguiente: