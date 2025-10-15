Sergio Mayer Mori se destapa en la Noche de la Verdad... ¡nunca haría una alianza con Eleazar Gómez!

Sergio Mayer Mori se explayó con todo en la Noche de la Verdad y le dijo en la cara a Eleazar Gómez que nunca se aliaría con él en La Granja VIP por una razón muy poderosa: ¡nos quedamos helados con esta revelación!

¿Por qué Sergio Mayer Mori rechazó a Eleazar Gómez como aliado en La Granja VIP?

Luego de la celebración del Duelo en el que Alfredo Adame quedó como el segundo nominado de la semana junto con César Doroteo , los granjeros se reunieron en la hoguera de La Granja VIP para participar en La Noche de la Verdad, una dinámica en donde las confesiones inesperadas y hasta las lágrimas surgieron.

Sergio Mayer Mori, por ejemplo, calentó los ánimos cuando le tocó responder la primera pregunta de la velada: ¿Con quién nunca harías una alianza aunque esto te ayudara a ganar?

El hijo de Sergio Mayer que sorprendió con su trabajo como capataz explicó que nunca aceptaría aliarse con Eleazar Gómez porque, según su opinión, hace trampa: “Lo siento, bro”, le dijo al actor y cantante.

Eleazar, por otro lado, se mostró tranquilo con la confesión de Mayer Mori: “Nada, cada quien es libre de estar, preguntar o lo que decida”, explicó la celebridad que evitó los conflictos.

¿Dónde ver las transmisiones 24/7 de La Granja VIP?

Si no quieres perder un minuto de las transmisiones 24/7 de La Granja VIP, entonces visita la página web oficial de TV Azteca , así como su aplicación; otra opción es verlas a través de la plataforma de streaming Disney+: ¡a cada momento hay chismes!

La agenda confirmada para el día a día de La Granja VIP es la siguiente: