VIDEO| Susto en el altar de muertos de La Granja VIP; ¡Manola Díez y Lola Cortés no pudieron creerlo!

Las granjeras estaban conversando muy tranquilas en el patio cuando Manola notó algo extraño que la sorprendió

ESPECIAL/TV AZTECA

Manola Díez y Lola Cortés se sorprendieron cuando una foto del altar de muertos de La Granja VIP se cayó de una forma totalmente inesperada, un incidente que dio lugar a toda clase de teorías alocadas: ¡desde un accidente por el viento hasta una presencia paranormal!

La Granja VIP
Manola Díez
Lola Cortés
