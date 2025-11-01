VIDEO| Susto en el altar de muertos de La Granja VIP; ¡Manola Díez y Lola Cortés no pudieron creerlo!
Las granjeras estaban conversando muy tranquilas en el patio cuando Manola notó algo extraño que la sorprendió
ESPECIAL/TV AZTECA
Manola Díez y Lola Cortés se sorprendieron cuando una foto del altar de muertos de La Granja VIP se cayó de una forma totalmente inesperada, un incidente que dio lugar a toda clase de teorías alocadas: ¡desde un accidente por el viento hasta una presencia paranormal!
Galerías y Notas Azteca UNO