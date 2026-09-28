La Granja VIP eliminación: Ver GRATIS, EN VIVO y por internet quién es el eliminado HOY domingo 27 de septiembre; transmisión online de la tercera Gala de Eliminación

Es oficial, este domingo 27 de septiembre es el Tercer Domingo de Eliminación de La Granja VIP Segunda Temporada por lo que conoceremos el nombre del tercer Granjero o Granjera que se despide de la competencia para siempre. A continuación te presentamos la cobertura completa de este día para que vivas minuto a minuto todo lo que sucede en la Gala.

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¿A qué hora empieza y cuánto dura La Gala de Eliminación de La Granja VIP?

La Gala de Eliminación de este domingo 27 de septiembre de 2026 comenzará en punto de las 20: 00 horas, tiempo del centro de la Ciudad de México y será conducida por Adal Ramones y Kristal Silva. Tendrá una duración de tres horas, tiempo en el que se revelará al tercer eliminado o eliminada del reality y muchas otras sorpresas.

¿Dónde ver la Gala de Eliminación de La Granja VIP?

La Gala de Eliminación La Granja VIP de este domingo 27 de septiembre de 2026 la podrás disfrutar a través de nuestro sitio web o la señal abierta de Azteca UNO aunque si lo prefieres también puedes gozar de esta transmisión a través de nuestra app TV Azteca Digital, la cual es completamente gratis y compatible con cualquier dispositivo.

¿Quiénes son los nominados de la tercera semana de La Granja VIP?

Hasta ahora existen cinco nominados durante esta tercera semana: "La Bebeshita", Manelyk, Kenny Avilés, Carlos Trejo y Julio Camejo, sin embargo uno de ellos, quién menos votos logre tener esta noche, tendrá que despedirse para siempre de La Granja VIP Segunda Temporada.

¿Qué Granjeros quedan en La Granja VIP?

Al inicio del reality se confirmaron a 19 Granjeros, sin embargo con el paso de las primeras dos semanas dos Granjeras quedaron eliminadas de la competencia y la semana pasada se integró un Granjero más por lo que a continuación te decimos quiénes son los Granjeros que forman parte de la competencia, hasta este momento.