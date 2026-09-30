¿Qué es el Martes de Duelo de Nominación en La Granja VIP y por qué es el día más tenso?

Cada semana dentro de La Granja VIP está cambiando y poniendo sus propios desafíos, pero los martes se han consolidado como el día de mayor adrenalina y estrés para muchos de Los Granjeros de La Granja VIP. A medida que avanza esta segunda temporada, las dinámicas diarias continúan transformando el destino de los competidores, siendo el Duelo de Nominación el momento decisivo que puede derribar cualquier estrategia.

¿Qué es el Martes de Duelo de Nominación en La Granja VIP?

El Martes de Duelo de Nominación consiste en un enfrentamiento cara a cara entre dos participantes de la competencia, sin importar si actualmente cumplen el rol de Granjeros o si habitan en la zona castigada como Peones. La selección de los contendientes no queda al azar: el primer involucrado es elegido directamente por el voto del público, mientras que el segundo rival es elegido de forma estratégica por el Capataz en turno.

Ambos participantes deben medirse en una exigente prueba de destreza física, concentración y habilidad técnica. Las apuestas son altísimas, pues el perdedor de esta batalla se suma de inmediato a la temida Tabla de Nominados de la semana, quedando a un paso de la expulsión el próximo domingo.

La presión para este duelo resulta muy alta debido a los antecedentes de estos días ya que Daniela "La Bebeshita" ya ocupa un lugar en la cuerda floja tras recibir el "Legado" de Carlos Trejo, el tercer eliminado del programa. Esta sanción arrastró en automático a Julio Camejo a la lista de sentenciados, luego de que ambos quedaran unidos por la severa dinámica de parejas Polos Opuestos ¡Unidos!. Con dos lugares ya ocupados en la tabla, caer derrotado en la prueba de este martes representa un riesgo inminente para la permanencia de cualquiera.

¿Cómo ver La Granja VIP en vivo?

Para presenciar en directo la dinámicas y toda la convivencia en La Granja VIP, existen las siguientes alternativas de transmisión:

Televisión abierta: Sintoniza la señal principal de Azteca UNO de lunes a viernes en punto de las 8:30 pm

Plataformas digitales: Accede a la aplicación TV Azteca En Vivo desde tu dispositivo móvil o transmite la señal continua las 24 horas a través de Disney+.

