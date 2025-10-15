La Granja VIP: EN VIVO HOY 15 de octubre de 2025. ¡Llega el temible miércoles de La Asamblea!
Hoy, los granjeros se enfrentarán cara a cara para nominar. Sigue el minuto a minuto de La Granja VIP aquí, totalmente gratis.
Este miércoles 15 de octubre, en La Granja VIP se realiza por primera vez La Asamblea. Es decir, el proceso de nominación entre los granjeros; deben decirse cara a cara a quién quieren nominar y por qué. Sigue todo lo que pase dentro del reality show, aquí.
La Granja Vip EN VIVO
Una vaca fue revisada por el veterinario
El Tío Pepe informó a los Peones que una de las vacas ya fue revisada por el veterinario debido a la molestia que presentaba ayer durante la ordeña. El animalito ya se encuentra en tratamiento y los granjeros recibieron instrucciones para cuidarla.
¡Ya empezó la escasez de comida!
Los Peones se despertaron a preparar el desayuno desde cero, pero se encontraron con una sorpresa: solo hay cuatro huevos. Por esta razón tuvieron que ponerse creativos con el desayuno. Manola Díez quiere hacer hot cakes para todos, pero sus compañeros están eligiendo entre algo más eficiente, como chilaquiles o quesadillas.
Dónde ver la transmisión 24/7 de La Granja VIP, totalmente gratis
Recuerda que, durante dos semanas, puedes ver la transmisión 24/7 de La Granja VIP sin costo alguno. Solo debes acceder al sitio web oficial de Azteca UNO.
Después de esas dos semanas, la transmisión 24/7 será exclusivamente por Disney+.