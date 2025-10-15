Esto es el miércoles de Asamblea en La Granja VIP. ¿NOMINACIÓN EN VIVO cara a cara?

La Granja VIP tiene actividades diarias desde que empieza el día, hasta la noche, cuando los granjeros se tienen que reunir en la sala para hacer las dinámicas establecidas. Los días miércoles son de lo más importante dentro del reality, debido a que se lleva a cabo la Asamblea, la cual se trata de una nominación totalmente en vivo. A continuación te contamos a detalle de lo que es dicha dinámica.

Miércoles de Asamblea en La Granja VIP

No te puedes perder de ningún detalle de lo que pase el día de hoy, ya que es los granjeros tendrán que dejar todos los filtros atrás para sincerarse ante tus compañeros en la Asamblea de La Granja VIP.

Esta noche, los granjeros se nominan en vivo y dicen sus razones frente a sus compañeros. Es decir, que no habrá secretos y podrían romperse las “alianzas”, ya que todo será cara a cara, lo cual podría crear o no, un conflicto mayor entre las celebridades.

⁠Los dos granjeros con más votos serán el tercer y cuarto nominado. Recordemos que el día de La Gala, por medio de la cadena de salvación, quedó un primer nominado y el día martes en El Duelo, salió el segundo nominado.

Hoy se abren las votaciones de La Granja VIP al público

Esta noche vamos a conocer que otros dos granjeros se unen a los nominados con César Doroteo y Alfredo Adame. Después de que se den a conocer los dos últimos nominados para completar la pleca de 4, se abrirán por primera vez las votaciones al público, así que no te puedes perder el programa de hoy a las 9:00 p.m.

Votar por tu granjero favorito nunca fue tan fácil: Dando click aquí conoce paso a paso cómo puedes votar.