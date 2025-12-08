Nuevo Capataz de la semana 9 de La Granja VIP y ÚLTIMO en tener INMUNIDAD

Durante la semana se dio a conocer en La Granja VIP que se abrieron las votaciones para elegir a tres granjeros, quienes esta noche se enfrentaron para obtener el aclamado título de Capataz. El público eligió a sus tres favoritos y fueron Alfredo Adame, César Doroteo y Eleazar Gómez los granjeros seleccionados para la gran prueba. Alfredo Adame resultó ser el GANADOR y no solamente tendrá el cargo de liderar la semana 9 del reality, sino que ha ganado la ÚLTIMA INMUNIDAD de la temporada.

¿Cómo se eligió al Capataz de la semana 9 de La Granja VIP?

Después de que Adal Ramones dio a conocer a los tres finalistas, se les dio indicaciones para que se pusieran calzado cómodo y se enfrentaran a la dinámica. Cabe resaltar que Adame, César y Eleazar fueron los últimos tres peones de la temporada y el público votó por ellos para que alguno fuera Capataz.

Los tres granjeros tuvieron las mismas posibilidades de ganar en un reto de rapidez y perspicacia, pero también de azar, ya que con un dado obtuvieron su suerte para tener su turno de girar la ruleta y con ella, fueron ganando objetos, los cuales colocaron en una balanza, y el primero en obtener el peso ideal para hacer un "contrapeso" ganó.

La reacción de los granjeros al triunfo de Alfredo Adame como Capataz

¡La campana de la victoria ya sonó! Alfredo Adame entró a la sala de La Granja VIP coronado como el último Capataz de la temporada y sus compañeros tuvieron una buena reacción, pues todos se acercaron a darle un abrazo de felicitación.

El "Golden Boy" muy emocionado, les contó cómo fue el juego y les relató su gran éxito, el cual veía muy lejos, ya que semana tras semana luchó por este título, pero esta vez, lo consiguió.