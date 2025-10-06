Alfredo Adame, de La Granja VIP, presume sus habilidades en el cuidado de vacas: VIDEO

Alfredo Adame, quien recientemente visitó un establo de verdad para prepararse rumbo a La Granja VIP , publicó un nuevo video para presumir todo lo que aprendió sobre el cuidado de las vacas: ¡participó en la limpieza y alimentación de una de ellas antes de ordeñarla!

¿Cómo le fue a Alfredo Adame con una vaca de verdad antes de La Granja VIP?

A través de su cuenta de Instagram, red social en la que cuenta con un millón de seguidores, Alfredo Adame mostró con más detalle parte de su visita a Rancho Mágico, un parque temático de la Ciudad de México que le ofrece a los visitantes la experiencia de participar en actividades campestres.

En esta ocasión, el “Golden boy” presumió que ya es todo un experto en el cuidado de las vacas ya que ayudó a Néstor, el encargado del establo, a quitar el estiércol del espacio, darle un “manguerazo” al animalito y darle de comer antes de ordeñarlo.

“Bueno, pues ya estamos aquí en el establo y vamos a iniciar con la limpieza de la vaca antes de la ordeña, ya le dieron su ‘manguerazo’ y ahorita le vamos a dar de comer; después vamos a proceder a la ordeña”, explicó Alfredo Adame antes de mostrar cómo es un día a día con las vaquitas, una rutina llena de exigencia, trabajo duro y paciencia.

El “Golden boy” reiteró, luego de recoger estiércol con una pala, que La Granja VIP es para ensuciarse y trabajar, algo que él ya está acostumbrado a hacer: “Aquí se trata de ensuciarse, acuérdense que La Granja... pues lleva de todo, nada de que ‘voy a andar como señorita fifí', nada de eso”, explicó.

Adame, quien se consolidó como uno de los granjeros favoritos para llegar a la final gracias a su carácter explosivo y a la cercanía que tiene con sus fans , mostró de esta manera que él no quiere perder el tiempo antes del gran día... ¿pero podrá con las botas a la hora de la verdad o no?

¿Cuándo se estrena La Granja VIP en TV Azteca?

La Granja VIP con Alfredo Adame y otras 15 celebridades listas para enfrentarse al mayor reto de su vida está lista para arrancar el próximo 12 de octubre del 2025 a las 08:00 de la noche a través de la señal de Azteca UNO con Adal Ramones como el conductor principal: ¡no te pierdas este reality de éxito internacional!