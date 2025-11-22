La Bea pide buenas vibras para la vaca Jacinta en La Granja VIP, ¿ya se cansó de las guardias?

La Bea se tomó unos minutos antes de la Gala de Traición de La Granja VIP para pedirle un apoyo muy especial a sus seguidores: ¡que le manden toda la buena vibra del mundo a la vaca Jacinta porque su becerrito nomás no nace a pesar de que se pensó que esto estaba a punto de ocurrir!

¿Qué petición hizo La Bea para la vaca Jacinta en La Granja VIP?

Mientras se arreglaba para La Gala de este 21 de noviembre, La Bea se tomó unos momentos para externar su preocupación ante una de las cámaras 24/7 porque el alumbramiento del becerrito T-Bone aún no ocurre... ¡al parecer las celebridades ya comenzaron a cansarse de las guardias!

"Oigan, por favor manden muy buenas vibras porque queremos que Jacinta ya tenga a su becerrito, ya queremos conocer a T-Bone y la verdad sinceramente acá entre nos vamos a salir de aquí y el becerrito nomás no va a nacer", declaró la standupera.

Las guardias de 12:00 a 2:00 y de 2:00 a 4:00 de la mañana para que Jacinta no esté sola al momento de dar a luz ya comenzaron a generar roces entre los granjeros, sobre todo porque el esperado nacimiento del becerrito no ocurre... ¡hace unos días Alfredo Adame se negó a desvelarse por una infección en su diente y eso dio lugar a un incómodo encontronazo!

Hasta ahora no hay más actualizaciones del estado de salud de Jacinta o su becerrito; sin embargo, los granjeros se mantienen con su responsabilidad hasta que llegue el gran momento... ¡buenas vibras para Jacinta!

¿Dónde ver las transmisiones 24/7 de La Granja VIP?

Si no quieres perder un minuto de las transmisiones 24/7 de La Granja VIP, entonces no te pierdas la experiencia completa que te ofrece la plataforma de streaming Disney+ en donde además podrás ver las galas de todos los días: ¡a cada momento hay chismes!

La agenda confirmada para el día a día de La Granja VIP es la siguiente: