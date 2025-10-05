inklusion logo Sitio accesible
Así fue la despedida de Jawy Méndez de Venga La Alegría Fin De Semana

El influencer participará en el nuevo reality de TV Azteca, La Granja VIP, el cual se estrenará el 12 de octubre.

Redacción Azteca UNO
Crédito: TV Azteca

De cara al estreno de La Granja VIP, las y los conductores de Venga La Alegría Fin De Semana despidieron y ayudaron a Jawy Méndez a preparar su maleta para el nuevo reality de TV Azteca, el cual comenzará a transmitirse a partir del 12 de octubre. En este programa competirá contra Alfredo Adame, Kim Santal, Alberto del Río, Manola Díez, César Doroteo, Sandra Itzel, Carolina Ross, Kike Mayagoitia.

