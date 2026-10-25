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Julio Camejo toma importante decisión al revelar quién es el Peón de Oro, quién elijió al “Peor Peón” en La Granja VIP

¡La tensión subió de nivel! Julio Camejo tomó una desición muy importante sobre el peonato de la semana 7 de La Granja VIP.

Julio Camejo reconoció como Peón de Oro a “La Bebeshita”, quién se sorprendió mucho al saber esta noticia ya que dijo que para ella eso era “una estrategia”, algo que Camejo confirmó. Por otro lado, “La Bebeshita” nombró como Peor Peón a “Mono” Osuna, quién dijo que todo estaba planeado y lo respetaba.

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