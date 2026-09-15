“Me dio un ataque de histeria": Kevyn El Bicolor confiesa la TERRIBLE NOTICIA que lo afectó mucho en La Granja VIP (VIDEO)
El comediante confesó que esta situación lo hizo sentirse muy preocupado por lo que pasa afuera de La Granja VIP Segunda Temporada.
El aislamiento en La Granja VIP Segunda Temporada volvió a cobrar factura. Kevyn El Bicolor confesó que sufrió un duro choque emocional al enterarse del fallecimiento del perrito de Azalia: “Me dio un ataque de histeria”. La trágica noticia lo sumió en una profunda preocupación e incertidumbre sobre la vida de sus seres queridos mientras permanece incomunicado dentro del rancho.