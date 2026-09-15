“Me dio un ataque de histeria": Kevyn El Bicolor confiesa la TERRIBLE NOTICIA que lo afectó mucho en La Granja VIP (VIDEO)

El aislamiento en La Granja VIP Segunda Temporada volvió a cobrar factura. Kevyn El Bicolor confesó que sufrió un duro choque emocional al enterarse del fallecimiento del perrito de Azalia: “Me dio un ataque de histeria”. La trágica noticia lo sumió en una profunda preocupación e incertidumbre sobre la vida de sus seres queridos mientras permanece incomunicado dentro del rancho.

