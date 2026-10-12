Natalia Alcocer ROMPE EN LLANTO en La Granja VIP al recordar la relación con su padre
La Granjera se sinceró sobre la infancia que vivió cuando era pequeña además de que expresó cómo ha vivido la pérdida de su papá.
La Vikinga habló sobre lo difícil que ha sido enfrentar la muerte de su padre a lo largo de varios meses. Sin embargo la Granjera recuerda con gran amor el gran hombre que su padre fue. Además de esto Natalia reveló que de niña vivió una gran infancia y mencionó que su padre viajaba mucho ya que era piloto.