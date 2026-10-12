Granjeros enfrentarán DÍFICIL condición en la sexta semana de La Granja VIP debido a una impactante decisión tomada por Kunno
Los Granjeros fueron parte de un importante trato que tendrá consecuencias muy importantes en la sexta semana de la competencia.
Durante esta Gala se realizó la última tentación de la semana, misma de la que Tlacoyo formó parte. El Granjero 21 eligió, de diferentes parejas a Julio Camejo, Rafa Mercadante, Fer Lozada, Natalia Alcocer, Ivonne Montero, “La Bebeshita”, Mario “Mono” Osuna y Mónica Escobedo, quiénes fueron parte de una dinamica en dónde debían aceptar o no, la tentanción de quedarse con $25,000 plata cash a cambio de no tener colchones para dormir. Pese a la desición de cada uno, Kunno fue quién tuvo el veredicto final al ser el Capataz de la semana.