Sexto ELIMINADO, expulsión de Mónica Escobedo, canción oficial de La Granja VIP, y una propuesta de noviazgo; esto fue TODO lo que se vivió en el séptimo domingo de la competencia
Revive cada uno de los momentos que se vivieron en el séptimo domingo de La Granja VIP; los cuáles estuvieron llenos de tensión y muchas emociones.
Esta noche estuvo llena de sopresas. Mónica Escobedo fue expulsada de la competencia debido a que cometió una falta grave, Pimpinela Escarlata quedó eliminado del reality, Pablo Montero y Natalia Alcocer formalizaron su noviazgo, se lanzó el tema oficial de La Granja VIP, entre muchos otros momentos más.