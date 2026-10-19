“Eres una p3rr4": Manelyk González y Fernando Lozada reacionan ante las palabras con las que ha sido señalados en La Granja VIP
Los dos Granjeros respondieron a las críticas y juicios que las personas han hecho sobre ellos con una emotiva dinámica.
Manelyk González reveló que ella es una “protagonista” y que ha sido juzgada por el público cuando ella no es como la señalan y a lo largo de su carrera ha logrado grandes cosas. Por otro lado, Fernando Lozada fue señalado como “tibio” sin embargo frente al espejo señaló sus buenas características ya que mencionó que es un buen padre, hijo y amigo. Por otro lado, expresó que no sabe rendirte.