Rafa Mercadante muestra su lado más sensible en La Granja VIP y comparte los momentos difíciles que ha vivido

El Granjero abrió su corazón y reveló que ha vivido en diferentes lugares a lo largo de su vida, esto debido a que su bisabuelo tuvo una gran deuda muy grande. A su padre biológico dejó de verlo por algunos años y luego de ello retomó comunicación con él, sin embargo perdió la vida en 2004 debido al cigarro. Rafa Mercadante expresó que se siente muy bendecido por la familia que tiene, como su madre e hijas.