“Queremos que te quedes": Los granjeros le demuestran apoyo ABSOLUTO a este nominado en La Granja VIP (VIDEO)
Esta noche los participantes no dudaron en darle palabras de ánimo a este Granjero nominado.
Durante la cena especial de la que disfrutaron los Granjeros de La Granja VIP Segunda Temporada, los participantes se sinceraron los unos con los otros, por lo que varios Granjeros no dejaron pasar la oportunidad para brindarle su apoyo a Kevyn Bicolor, quien esta semana corre en ser el primer eliminado del la temporada.