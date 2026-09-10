El Otro Lado de los Realities analiza el avance de Ella y los conflictos del Equipo Rojo
El equipo Rojo enfrenta críticas, mientras Ella muestra una nueva faceta.
En El Otro Lado de los Realities analizaron las fallas que ha mostrado el equipo Rojo, pero también destacaron el crecimiento de Ella. A diferencia de temporadas anteriores, la atleta ha comenzado a mostrar mayor seguridad y capacidad para asumir responsabilidades dentro de la competencia, una evolución que podría llevarla a convertirse en una de las líderes de su equipo.