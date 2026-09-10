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El Otro Lado de los Realities analiza el avance de Ella y los conflictos del Equipo Rojo

El equipo Rojo enfrenta críticas, mientras Ella muestra una nueva faceta.

Por: Hugo Pantoja

En El Otro Lado de los Realities analizaron las fallas que ha mostrado el equipo Rojo, pero también destacaron el crecimiento de Ella. A diferencia de temporadas anteriores, la atleta ha comenzado a mostrar mayor seguridad y capacidad para asumir responsabilidades dentro de la competencia, una evolución que podría llevarla a convertirse en una de las líderes de su equipo.

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