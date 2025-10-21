“Solito se está metiendo el pie": el “team” de Eleazar Gómez lo critica fuertemente
Kike Mayagoitia dice que es incómodo cómo Eleazar Gómez “ya le cantó" a César Doroteo que va contra él. Sergio Mori dice que Eleazar es “enemigo público”.
Sergio Mayer Mori, Kike Mayagoitia y Omahi hablaron sobre sus estrategias. Los dos primeros opinan que Eleazar Gómez “se está poniendo el pie” dentro de La Granja VIP; lo criticaron por su actitud hacia César Doroteo y hasta por no jalarle al baño. Kike quiere marcar distancia con Eleazar y así lo expresó.
