¿Y eso? La jugada de Sergio Mayer Mori contra Teo en La Granja VIP: ¡se la dijo de frente!

Sergio Mayer Mori, quien fue nombrado capataz de La Granja VIP por segunda semana consecutiva en medio de la sorpresa de los internautas, le adelantó a César Doroteo que lo volverá a nominar junto con Lis Vega: ¿le tiene rencor o se trata de una jugada inteligente?

¿Qué le dijo Sergio Mayer Mori a César Doroteo sobre su posible nominación en La Granja VIP?

Sergio Mayer Mori, quien arrancó La Granja VIP con el pie derecho, cometió una serie de equivocaciones en el reality que lo afectaron directamente en su popularidad en redes sociales; ahora, las cosas se pusieron más tensas aún luego de que el capataz tuviera una charla muy seria con César Doroteo.

La tarde de este martes 21 de octubre, Mayer Mori confrontó al adorado Teo para adelantarle -¡en su propia cara!- que lo va a nominar este martes junto con la peona Lis Vega:

“Es difícil por lo que vi la semana pasada (por los juegos de salvación), pero la decisión que tomé hoy quiero que la sepas antes de que lo haga en vivo: te voy a poner (en la placa de nominados) a ti y a Lis”, le explicó Sergio Mayer Mori a su compañero.

César Doroteo, quien por cierto ya estuvo nominado la semana pasada y libró la eliminación gracias a su sólido fandom, reaccionó con calma ante este bombazo: “Súper, no te preocupes, estoy listo para varias semanas así", explicó el influencer bastante seguro.

Teo dio por concluida la charla con un fuerte apretón de manos, pero para los fans que están al pendiente de la transmisión 24/7 hubo una seagridulce con sabor a venganza que dio a entender que Mayer Mori ya se hizo de muchos enemigos por sus decisiones: “Aquí no tenemos el mejor juego, pero bueno”, le dijo Teo a La Bea en una de las habitaciones de La Granja VIP.

¿Dónde ver las transmisiones 24/7 de La Granja VIP?

Si no quieres perder un minuto de las transmisiones 24/7 de La Granja VIP, entonces visita la página web oficial de TV Azteca , así como su aplicación; otra opción es verlas a través de la plataforma de streaming Disney+: ¡a cada momento hay chismes!

La agenda confirmada para el día a día de La Granja VIP es la siguiente: