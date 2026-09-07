¡Llanto y reconciliaciones! Así fue la primera noche de los Granjeros en La Granja VIP Segunda Temporada

Los Granjeros de La Granja VIP Segunda Temporada ya demostraron que están dispuestos a darlo todo para que esta experiencia sea una de las mejores en sus vidas, por lo que desde el primer momento lo vivieron al máximo. Para muestra, los momentos más llamativos de la primera noche que pasaron juntos y en la que ya hubo un carrusel de emociones, pues hubo desde peleas y nominaciones directas, hasta uniones que nadie se veía venir.

¿Qué pasó en La Granja VIP Segunda Temporada? Los 7 momentos más polémicos tras el gran estreno

Niurka se reconcilió con Kevyn Contreras "Bicolor" . Aunque en un principio arremetió en su contra y lo tachó de oportunista, Niurka se dio la oportunidad de conocer a Kevyn Contreras y le dijo que su percepción estaba equivocada. ¿Hay alianza? Niurka se retracta de sus ataques contra Kevyn Contreras “Bicolor” en La Granja VIP Segunda Temporada

La "Coreañera" rompió en llanto . Luego de que entró al foro con un divertido baile junto a Mónica Escobedo, Abigail Pak "La Coreañera" admitió que está un poco asustada por esta experiencia y no pudo contener las lágrimas. Este momento puso en evidencia que Natalia Alcocer piensa cumplir con su palabra de protegerla, ya que de inmediato se acercó a ella para consolarla



. Luego de que entró al foro con un divertido baile junto a Mónica Escobedo, y no pudo contener las lágrimas. Este momento puso en evidencia que Todas las Granjeras quedaron cautivadas con Pascal Nadaud . El que no pasó inadvertido entre sus compañeras fue Pascal Nadaud, uno de los Granjeros sorpresa , ya que su imponente físico hizo que las Granjeras se sorprendieran y hasta bromearon con ir a hacerle compañía en sus tareas como peones.



. El que no pasó inadvertido entre sus compañeras fue , ya que su imponente físico hizo que las Granjeras se sorprendieran y hasta bromearon con ir a hacerle compañía en sus tareas como peones. Kunno y Manelyk dieron indicios de una posible alianza en La Granja VIP Segunda Temporada . Los polémicos influencers se se quedaron despiertos hasta tarde y aprovecharon para platicar de todo. Además, mostraron que sus personalidades son muy parecidas y hasta se pusieron de acuerdo para hacerles una broma a los demás para que no les apagaran las luces rápido.

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. Los polémicos influencers se se quedaron despiertos hasta tarde y aprovecharon para platicar de todo. Además, mostraron que sus personalidades son muy parecidas y hasta se pusieron de acuerdo para hacerles una broma a los demás para que no les apagaran las luces rápido. Los Granjeros hicieron un brindis muy especial . A pesar de que saben que están en una competencia y que inevitablemente podrían tener conflictos, los Granjeros optaron por empezar esta aventura con el pie derecho. Así que organizaron un brindis en el que todos abrieron su corazón y se dieron buenos deseos.



. A pesar de que saben que están en una competencia y que inevitablemente podrían tener conflictos, los Granjeros optaron por empezar esta aventura con el pie derecho. Así que organizaron un brindis en el que todos abrieron su corazón y se dieron buenos deseos. Niurka casi llora y Manelyk se burló de ella . Precisamente mientras seguían en la cena, Niurka se puso sensible y estuvo a nada de romper en llanto frente a los demás. Y aunque muchos se conmovieron, Manelyk no pudo contener la risa y se burló de la llamada "mujer escándalo" .

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. Precisamente mientras seguían en la cena, Niurka se puso sensible y estuvo a nada de romper en llanto frente a los demás. Y aunque muchos se conmovieron, . Los peones conocieron el granero. Luego de ser elegidos por sus propios compañeros, el equipo de peones llegó por primera vez al granero y descubrieron que tendrían que dormir en paja y sin comodidades.

TODOS los Granjeros de La Granja VIP Segunda Temporada, ¿quién falta?

Carlos Trejo

Ivonne Montero

Kenny Avilés

Kevyn Contreras "Bicolor"

Kunno

Rafa Mercadante

Fernando Lozada

María Karunna

Niurka Marcos

Mónica Escobedo

Daniela Alexis "Bebeshita"

Abigail Pak "La Coreañera"

Natalia Alcocer "La Vikinga"

Manelyk González

Pimpinela Escarlata

Mario "Mono" Osuna

Pascal Nadaud

Julio Camejo

Azalia Ojeda "La Negra"

Todavía falta que se revele la identidad de un Granjero más y tal como Adal Ramones explicó, podría aparecer en cualquier momento para poner en jaque a todos.