Kenny Avilés: edad y cómo se veía de joven, la cantante de Kenny y los Eléctricos y tercera participante de La Granja Segunda Temporada

¡La espera terminó! La Granja VIP Segunda Temporada ya tiene fecha de inicio y su gran estreno será el próximo domingo 06 de septiembre. Sin embargo, previo al gran día se han ido revelando poco a poco el nombre de los granjeros y granjeras que serán parte del reality. Este miércoles 12 de agosto en Venga La Alegría se reveló que la cantante de rock Kenny Avilés es la tercera granjera en entrar a La Granja VIP. A continuación te mostramos cómo lucía cuando era joven.

La Granja VIP Segunda Temporada: ¿Cómo lucía la granjera Kenny Avilés en su juventud?

A lo largo de los años la reconocida cantante de rock Kenny Avilés, quien actualmente tiene 71 años de edad, ha tenido diversos cambios en su aspecto físico. Si bien, siempre se ha distinguido por su gran energía arriba del escenario y con todo su público, su versatilidad en sus atuendos y looks también la ha caracterizado dentro de la industria musical. Por ejemplo, durante un tiempo destacó, entre todas las artistas, por su icónico pelo negro con rojo, delineados negros en los ojos y sus tatuajes en forma de corazón y cruz en el hombro. Por otro lado, sus outfits siempre han sido llamativos ya que ha optado por el animal print, con lo que ha resaltado en cada presentación musical. Actualmente la querida y destacada artista, integrante de “Kenny y Los Eléctricos”, luce un pelo morado y rizos espectaculares con los que ha encantado a todo su público sin dejar de lado que su voz es uno de sus distintivos más grandes así como todo su talento innato.

Kenny Avilés|Crédito: Mezcalent

Artista Kenny Avilés|Crédito: Mezcalent

La Granja VIP Segunda Temporada: ¿Qué dijo Kenny Avilés sobre su participación en el reality?

Durante su revelación en Venga La Alegría, Kenny Avilés habló sin filtros para el público y dió a conocer lo que este podrá ver en La Granja VIP Segunda Temporada respecto a su participación. La tercera granjera expresó que dentro del reality será auténtica y ella misma. “Cuando me dicen no, en mi mente es sí”, fueron algunas de sus palabras, además de que dijo estar emocionada por formar parte del proyecto y convivir con los animales. Por otro lado, dió a conocer que parte de sus características es que es aventada, le encanta cocinar (huevos y arroz kenianos) además de que es fan de lavar los trastes ya que es un momento cuando nadie la molesta. Por el contrario dijo que lo que más le molesta es la gente mentirosa aunque su mayor virtud es la paciencia así como que no tiene miedo de nada. También dejó en claro que en esta temporada tiene muchas historias que contar.