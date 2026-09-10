El Código QR de HOY jueves 10 de septiembre para las votaciones de La Granja VIP Segunda temporada

Es oficial, la primera Placa de Nominados de La Granja VIP se ha completado. Cuatros Granjeros se encuentran en posición vulnerable ya que podrían salir de la competencia, esto en caso de que no sean salvados por el público ya que este tiene un papel muy importante en el reality ya que su voto cuenta muchísimo, es por eso que en esta ocasión te presentamos en Código QR que podrás escanear para salvar a tu granjero favorito y evitar que salga de la competencia.

Código QR para votar por tu Granjero favorito dentro de La Granja VIP

Podrás ingresar a la sección de votaciones mediante el Código QR que te presentamos a continuación. Hacerlo es completamente gratis y fácil; solo necesitarás estar conectado a una red de internet estable. Una vez que entres encontrarás el nombre de cuatro Granjeros. Es importante que sepas que contarás con un total de 10 votos, mismos que podrás repartir de la manera que más prefieras.

Otra forma de ingresar a las votaciones es a través de nuestro sitio web, para hacerlo solo deberás dar CLICK AQUÍ. Una vez que estés dentro te dirigirás a la sección de La Granja VIP, la cual se encuentra en la parte superior izquiera. En cuanto entres deberás seleccionar la sección “Vota” y listo, estarás en la sección de votos.

La Granja VIP Segunda Temporada: ¿Quiénes son los 4 Granjeros nominados de la primera semana?

Es oficial, Kevyn Contreras “Bicolor”, María Karunna, Mónica Escobedo y Rafa Mercadante son los cuatro Granjeros nominados de la primera semana de La Granja VIP, sin embargo este jueves 10 de septiembre se llevará a cabo “La Salvación” en donde el público puede salvar a un Granjero para que salga de la posición de peligro.

Gala Completa |Los Granjeros hicieron FUERTES declaraciones durante la primera Asamblea de La Granja VIP

No te puedes perder este Jueves de Salvación, transmisión que podrás ver a través de la señal abierta de Azteca UNO o bien, si lo prefieres, a través de nuestra app gratuita TV Azteca Digital, esta dará inicio en punto de las 8:30 pm, tiempo del centro de la Ciudad de México. Por otro lado, no olvides que el 24/7 lo puedes disfrutar a través de Disney +.