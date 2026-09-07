La Granja VIP Segunda Temporada: ¿Quién ganó el reto del Capataz HOY lunes 7 de septiembre de 2026?

Es oficial, La Granja VIP Segunda Temporada ha iniciado de forma oficial. Este 07 de septiembre de 2026 es Lunes por lo que es el día de la semana en la que se eligirá al Capataz, la persona que será la encargada de imponer reglas de convivencia así como otras decisiones importantes en sus manos. Además de esto, quien ocupe este lugar contará con inmunidad total así como control dentro de La Granja. Hasta el momento es importante aclarar que no se sabe quién de los 19 Granjeros tendrá dicho puesto, sin embargo te sugerimos activar las notificaciones de nuestro sitio web y seguirnos en todas nuestras redes sociales para estar al tanto de esta revelación que marcará uno de los momentos más importantes de la primer semana de La Granja VIP.

¿Cuánto tiempo durará La Granja VIP Segunda Temporada?

El reality más esperado por todos y el cual tiene emocionado al público entero tendrá una duración de 16 semanas. Es importante que recuerdes que la transmisión 24/7 la podrás disfrutar a través de la plataforma de streaming de Disney +. Por otro lado, para que estés enterado de todas las polémicas, últimas noticias, estrategias y todo lo referentes a la actividad de los Granjeros dentro del reality te recomendamos activar las notificaciones de nuestro sitio web y seguirnos en todas nuestras redes sociales como TikTok, X, Facebook, Instagram y Canal de Whatsapp, tanto de Azteca UNO como de La Granja VIP.

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¿Quiénes son los peones de La Granja VIP Segunda Temporada?

Durante la Gala del domingo 06 de septiembre se dieron a conocer los nombres de los primeros 4 Peones de La Granja VIP Segunda Temporada, mismos que eligieron Pimpinela Escarlata, Mono Osuna, Ivonne Montero y Manelyk González, esto debido a que ellos fueron los Granjeros que más votos recibieron durante la noche por parte del público. La elección quedó de la siguiente forma: Pascal Nadaud, Kevyn Contreras “Bicolor”, Fernando Lozada y Daniela Alexis “La Bebeshita”.

