¡Lágrimas en La Granja VIP! Lola Cortés se despidió de Fabiola Campomanes: “Me quiero ir hoy”

La tensión emocional se hizo presente en La Granja VIP con una escena que tocó el corazón de los seguidores. Dos granjeras que comenzaron el reality distante terminaron por protagonizar uno de los momentos más conmovedores en el cuarto Domingo de Eliminación. Una de ellas, con el corazón en la mano, expresó su deseo de dejar la competencia, mientras la otra intentó sostenerla con cariño y comprensión.

¿Por qué Lola Cortés quiere salir de La Granja VIP?

Desde hace varios días, Lola Cortés venía anunciando que deseaba abandonar La Granja VIP. Su nominación fue determinada desde el lunes por El Legado de Omahi, pero el jueves, con la nueva regla del programa, Sergio Mayer Mori, como Capataz, la envió directamente al Domingo de Eliminación al impedirle competir en el Juego de la Salvación.

A esto se sumaron razones personales. Lola confesó extrañar profundamente a su familia, a sus nietos y su rutina fuera del reality, desde sus presentaciones teatrales hasta detalles cotidianos como tomar un café en paz o leer sus libros favoritos. Aunque participó en otros realities desde afuera, reconoció que no sabe jugar ese juego en el encierro, y aunque le da pesar, no pudo seguir. En la recta final de la semana, comenzó a pedir a sus seguidores que no votaran por ella , al afirmar que ya no quería seguir en competencia.

¿Qué pasó entre Lola Cortés y Fabiola Campomanes?

A pesar de haber tenido roces al inicio de La Granja VIP, incluso con una nominación de por medio, Lola Cortés y Fabiola Campomanes lograron romper la barrera de la desconfianza y construir una de las amistades más genuinas del reality. La conversación que tuvieron este domingo por la mañana fue una despedida anticipada donde recordaron anécdotas, compartieron sueños y planes para verse fuera del show.

Entre risas, abrazos y confesiones, ambas se prometieron mantenerse en contacto. Fabiola incluso le pidió a Lola que fuera a ver a su hija en su nombre. La despedida fue espontánea, nostálgica y auténtica , reflejo de una conexión que nació entre jornadas duras de trabajo, insomnios y momentos compartidos en la casa y en el Granero de dos personas de generaciones similares.

No te pierdas La Granja VIP de lunes a viernes a las 9:00 p.m. y la Gala dominical a las 8:00 p.m. por Azteca UNO. También puedes seguir el reality 24/7 en Disney+ y en el canal oficial de La Granja VIP en YouTube.